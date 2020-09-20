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Хосеп Гвардиола: хотел бы остаться в «Манчестер Сити» подольше

Хосеп Гвардиола: хотел бы остаться в «Манчестер Сити» подольше
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы остаться в английском клубе. Напомним, контракт специалиста с «горожанами» истекает в 2021 году.

«Хотел бы остаться здесь подольше. Мне нравится в „Манчестер Сити“, но я должен заслужить возможность остаться. Этот клуб достиг высоких результатов в последнее десятилетие, но мы не должны ударить в грязь лицом и в новом сезоне. Посмотрим, заслуживаю ли я возможность остаться. Будет зависеть от результатов команды», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 21 сентября. В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль». «Манчестер Сити» занял 2-е место.

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