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«Сочи» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу», Ткачёв оформил дубль

«Сочи» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу», Ткачёв оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Через 10 минут хавбек тульской команды Сергей Ткачёв сравнял счёт. В компенсированное время первого тайма хавбек Эванс Кангва вывел «Арсенал» вперёд. На 65-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля вновь сравнял счёт. Через 6 минут Ткачёв оформил дубль и установил итоговый счёт.

Тульский «Арсенал» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (17).

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Нобоа – 10' (пен)   1:1 Ткачёв – 20'   2:1 Кангва – 45+3'   2:2 Мевля – 65'   3:2 Ткачёв – 71'
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