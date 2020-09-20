«Сочи» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу», Ткачёв оформил дубль

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 10-й минуте главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Через 10 минут хавбек тульской команды Сергей Ткачёв сравнял счёт. В компенсированное время первого тайма хавбек Эванс Кангва вывел «Арсенал» вперёд. На 65-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля вновь сравнял счёт. Через 6 минут Ткачёв оформил дубль и установил итоговый счёт.



Тульский «Арсенал» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (17).