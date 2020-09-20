«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в гостевом матче Лиги 1

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 38-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма полузащитник Анхель Ди Мария увеличил преимущество парижан. На 66-й минуте защитник «ПСЖ» Маркиньос довёл счёт до разгромного.



«Пари Сен-Жермен» набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (6) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Ренн», в 4 встречах набравший 10 очков. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Реймсом», а «Ницца» проведёт встречу с «Бордо».