«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в гостевом матче Лиги 1
В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 38-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма полузащитник Анхель Ди Мария увеличил преимущество парижан. На 66-й минуте защитник «ПСЖ» Маркиньос довёл счёт до разгромного.
«Пари Сен-Жермен» набрал 6 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (6) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Ренн», в 4 встречах набравший 10 очков. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Реймсом», а «Ницца» проведёт встречу с «Бордо».
- 20 сентября 2020
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