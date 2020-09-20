«Заря» отобрала очки у «Шахтёра» в матче чемпионата Украины

В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» и донецкий «Шахтёр» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Виталием Романовым, ассистировали судьи на линиях Сергей Приступа и Евгений Петраков.

Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Марлос. Через несколько минут равновесие восстановил Владислав Кочергин, которому ассистировал Владислав Кабаев. На 28-й минуте «Зарю» вывел вперёд Владлен Юрченко, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма счёт сравнял Сергей Кривцов с передачи Манора Соломона.

«Шахтёр», набрав четыре очка, занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. «Заря» (1) — на 11-м месте.