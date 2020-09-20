Дмитрия Гунько уволят из «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько покинет клуб.

«Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, её не усилили, а наоборот ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в „Химках“, но не получилось. Будем искать опытного тренера.

У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал – это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет", — цитирует Терюшкова «Р-Спорт».

В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице лиги.