Гунько — о 2:7: комментировать особо нечего. На поле был только «Краснодар»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал проигрыш в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:7).

«Комментировать особо нечего. На поле была только одна команда – «Краснодар». Особо ярко «Краснодар» показал себя во втором тайме. В первом тайме мы ещё как-то пытались противодействовать. Замены, которые планировали, к сожалению, не усилили игру. В целом для нас это болезненный удар.

Во втором тайме мы просто перестали успевать за «Краснодаром», противник поймал игру и прорвал нашу оборону. Мы были полностью сосредоточены на подготовке к матчу. Давление – часть нашей работы. Весь штаб понимает, откуда все слухи. Были бы победы, были бы очки", — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.