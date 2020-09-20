«Челси» — «Ливерпуль»: Алисон отразил пенальти, назначенный за фол Алькантары на Вернере

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер отразил 11-метровый удар во втором тайме матча с «Челси». Счёт — 2:0 в пользу красных.

На 73-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара завалил Тимо Вернера в штрафной. Жоржиньо ударом с «точки» не смог переиграть Бекера.

Первый мяч забил Садио Мане на 50-й минуте. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, далее бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот. На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.

Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду входят ассистенты Дэниел Кук и Константин Хацидакис. Резервный рефери – Стюарт Атвелл.