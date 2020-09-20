Тренер «Тамбова»: уровень мастерства и сопротивления «Локомотива» был высок

Главный тренер «Тамбов» Сергей Первушин прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1).
«После 75 минут любой соперник начинает играть на удержание. Садится к воротам. У „Локомотива“ быстрые игроки, и мы не хотели пропускать быстрые атаки, пытались их останавливать. Не хватило активности впереди. Мячом владели, но без продвижения.
Почему заменили Панченко? Он наш лучший игрок, к нему особое внимание. В группе атаки есть конкуренция, вместо него вышел Карапетян, чтобы освежить игру. Ойеволе получил повреждение и попросил замену
Уровень мастерства и сопротивления соперника был высок. Нам не хватило взаимодействия, передач за спину. На всякий случай, «Локомотив» — участник Лиги чемпионов. Можно им только противопоставить командные взаимодействия. Поэтому нужна была страховка с акцентом на оборону", — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 сентября 2020
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