Перешедший в «Ливерпуль» Жота — «Вулверхэмптону»: было потрясающе расти вместе

Португальский полузащитник Диогу Жота, перешедший из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль», опубликовал в своём «твиттере» пост, в котором поблагодарил бывший клуб.

«Спасибо, „вулвз“! Три потрясающих года с кучей достижений и воспоминаний! Было потрясающе расти вместе с тобой. Я никогда тебя не забуду», — написал Жота.

Диогу Жота стал игроком «Вулверхэмптона» в 2017 году, перейдя в клуб из мадридского «Атлетико» на правах аренды, тогда «лисы» ещё выступали в Чемпионшипе. В 2018 году, после выхода команды в АПЛ, он подписал полноценный контракт. Всего Жота провёл за «Вулверхэмптон» 131 матч и забил в них 44 мяча. Стоимость трансфера в «Ливерпуль» составила € 49 млн. Также СМИ сообщали, что срок контракта игрока с клубом составит пять лет.