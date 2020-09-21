«С ума сошли?!» Клопп оборвал аплодисменты на скамейке после удаления игрока «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не оценил поведение одноклубников в одном из эпизодов матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:0).



В концовке первого тайма нападающий красных Садио Мане получил передачу из глубины и вышел один на один с вратарём Кепой Аррисабалагой. Преследовавший сенегальца защитник Андреас Кристенсен оценил риски и решил нарушить правила, за что сначала получил жёлтую карточку, а затем, после вмешательства VAR, – красную.



После того как главный арбитр вынес окончательное решение, со скамейки запасных «Ливерпуля» донеслись аплодисменты. Клопп пришёл в ярость и, повернувшись, крикнул следующее: «С ума сошли?! Мы никогда так не делаем, ясно?»

После матча наставник «Ливерпуля» объяснил своё поведение: «Это был не запасной игрок, а один из членов штаба. Я высказал ему, что думал на этот счёт, и у нас нет никаких проблем. Всё нормально, но в тот момент мне хотелось видеть не такую реакцию», — цитирует Клоппа Goal.com.



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