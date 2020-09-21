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«Ливерпуль» лишился Жоэля Матипа как минимум на три недели

«Ливерпуль» лишился Жоэля Матипа как минимум на три недели
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не поможет своим партнёрам по команде в ближайших матчах.

Как сообщает Goal.com, 29-летний камерунский футболист получил очередную травму. В этот раз у Жоэля было выявлено мышечное повреждение. Восстановление займёт как минимум три недели.

Напомним, помимо Матипа у «Ливерпуля» травмировался ещё один центральный защитник Джо Гомес, из-за чего в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:0) в обороне сыграл номинальный полузащитник Фабиньо.

Матип защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года, а до этого выступал за «Шальке-04». С мерсисайдцами игрок становился финалистом и победителем Лиги чемпионов, завоёвывал Суперкубок УЕФА, а в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.

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