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Гендиректор «Ротора»: мы очень рассчитывали на помощь Джано, он хотел мобилизовать карьеру

Гендиректор «Ротора»: мы очень рассчитывали на помощь Джано, он хотел мобилизовать карьеру
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал разрыв контракта с полузащитником Джано Ананидзе.

«Как я уже говорил, мы ограничены в финансовом плане, вынуждены рассматривать игроков только в роли свободных агентов или в аренду. Это значительно сужает поиски по-настоящему хороших игроков.

Нам нужен был креативный атакующий футболист. Да если говорить откровенно, нам нужны были футболисты, способные усилить команду. Джано — известный футболист, фантазиста, креатив на поле, игрок своей национальной сборной, игравший на высоком уровне в российском чемпионате. Единственный минус — Джано восстанавливался после травмы, и его могла перехватить другая команда, предложив условия лучше. Но в наших ограниченных условиях его качества, которые мы видели раньше, перевесили риски. Мы очень сильно рассчитывали на его помощь, и он сам хотел мобилизовать свою карьеру.

Действительно, по договорённости с Александром Хацкевичем, его отпустили набирать форму со своим личным тренером. К сожалению, от нагрузок у Джано обострилось повреждение, и мы взаимно приняли решение не продолжать сотрудничество, досрочно его прекратить без всякого рода компенсаций», — цитирует Рекечинского пресс-служба клуба.

«Ротор» объявил о расторжении контракта с Джано Ананидзе
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