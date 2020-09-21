Гендиректор «Ротора»: мы очень рассчитывали на помощь Джано, он хотел мобилизовать карьеру

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал разрыв контракта с полузащитником Джано Ананидзе.
«Как я уже говорил, мы ограничены в финансовом плане, вынуждены рассматривать игроков только в роли свободных агентов или в аренду. Это значительно сужает поиски по-настоящему хороших игроков.
Нам нужен был креативный атакующий футболист. Да если говорить откровенно, нам нужны были футболисты, способные усилить команду. Джано — известный футболист, фантазиста, креатив на поле, игрок своей национальной сборной, игравший на высоком уровне в российском чемпионате. Единственный минус — Джано восстанавливался после травмы, и его могла перехватить другая команда, предложив условия лучше. Но в наших ограниченных условиях его качества, которые мы видели раньше, перевесили риски. Мы очень сильно рассчитывали на его помощь, и он сам хотел мобилизовать свою карьеру.
Действительно, по договорённости с Александром Хацкевичем, его отпустили набирать форму со своим личным тренером. К сожалению, от нагрузок у Джано обострилось повреждение, и мы взаимно приняли решение не продолжать сотрудничество, досрочно его прекратить без всякого рода компенсаций», — цитирует Рекечинского пресс-служба клуба.
- 21 сентября 2020
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