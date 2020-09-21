Юниоры «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА сыграют на фестивале «Чемпионата» в Москве

С 28 сентября по 2 октября и с 5 по 9 октября в Москве пройдёт второй детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008, 2009 и 2007 годов рождения.



В турнирах примут участие команды из более чем 30 российских городов — от Москвы до Благовещенска. Среди них будут и воспитанники академий сильнейших клубов РПЛ — «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.



Соревнования пройдут при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на столичном стадионе «Металлург». Участников и болельщиков ожидает много интересного, а лучшие игроки турниров получат ценные призы и подарки от «Чемпионата» и партнёров фестиваля.



Первый всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионата» состоялся в прошлом году. В турнирах для футболистов 2009 и 2008 годов рождения приняли участие 32 команды из 18 городов страны, включая «Чертаново», ЦСКА, «Динамо», «Строгино», ФШМ, «Ростов» и «Кубань». В соревнованиях игроков 2009 года рождения победу одержала команда «Газовик» из Махачкалы, которая победила в финале «Воробьёвы горы» из Москвы. Золотые медали в соревнованиях ребят 2008 года рождения завоевали футболисты «Чертаново». В решающем матче они одолели столичную команду «Строгино».

Заявки на турнир ребят 2007 г.р., который пройдёт с 5 по 9 октября, принимаются на почте info@fond-pvb.ru и по телефону +7 (962) 959-91-91.