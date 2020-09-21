Нападающий «Милана» Леау вылечился от коронавируса

Бразильский нападающий «Милана» Рафаэл Леау вылечился от коронавируса, сообщает Football Italia.
По данным источника, футболист уже приступил к тренировкам. Форвард не участвовал в предсезонных тренировках после того, как заразился коронавирусом во время летних каникул. Бразильцу потребуется некоторое время, чтобы набрать форму, поэтому он пропустит матч 1-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (21 сентября).
Леау перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 23 млн. В прошлом сезоне 21-летний бразилец принял участие в 31 матче чемпионата Италии (12 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2024 года.
- 21 сентября 2020
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