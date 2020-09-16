«А как ты защищаешься от тейкдаунов?» Златан Ибрагимович впечатлил Хабиба Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» кадр из матча с участием знаменитого шведского футболиста Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за итальянский «Милан». Нурмагомедов выложил впечатлившее его фото с матча Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси», за который тот выступал с 2018 по 2019 год. На стоп-кадре шведский футболист в борьбе за мяч исполняет сложный акробатический трюк.
«А как ты защищаешься от тейкдаунов?» — подписал Хабиб изображение.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Тейкдаун — это приём, после применения которого поединок переводят из стойки в партер на клеточный настил для продолжения сражения с соперником, находящимся внизу.
Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо отреагировал на пост Хабиба с его голом в финале ЧМ-2002.
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