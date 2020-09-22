Златан Ибрагимович: я как Бенджамин Баттон – рождаюсь старым и умираю молодым!

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат встречи 1-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0), в которой ему удалось отметиться дублем.
«Я в хорошей форме, я работаю, а это лишь вторая соревновательная игра в сезоне. Мы победили, и я мог забить больше. Если бы мне было 20 лет, я бы забил еще два…
Я не стар, я как Бенджамин Баттон — рождаюсь старым и умираю молодым! Помимо шуток, команда сработала хорошо, мы не были готовы на 100 процентов и поэтому допустили некоторые ошибки, которых обычно избегаем, но начало действительно хорошее.
Наша цель — добиться большего, чем в прошлом сезоне. Молодые игроки усердно работают, они слушают, у них есть дисциплина, и по прошествии последних шести месяцев они знают, что им нужно делать, чтобы добиться успеха, оставаясь сосредоточенными каждый день.
В этом году мы должны идти от матча к матчу, играть уверенно и относиться к каждому матчу как к финалу.
Мне нравится брать на себя ответственность. Самое большое давление — это то, что я оказываю на себя. Я не хочу, чтобы люди говорили о моём возрасте, я хочу, чтобы ко мне относились на том же уровне, что и ко всем остальным. Не имеет значения, что мне 38 лет, я хочу, чтобы меня оценивали как 20-летнего, а я выполнял бы ту же работу», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
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