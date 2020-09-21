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Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Болоньей»

Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Болоньей»
Футбол / Италия 0

В матче 1-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Болонью» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной, ассистировали судьи на линиях Марко Бресмес и Валерио Векки.

Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Златан Ибрагимович, ему ассистировал Тео Эрнандес. В начале второго тайма Ибрагимович оформил дубль, забив гол с пенальти. 11-метровый был назначен после просмотра видеоповтора в эпизоде с падением Исмаэля Беннасера в штрафной «Болоньи».

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Кротоне». Матч состоится 27 сентября. «Болонье» 28 сентября предстоит домашний матч с «Пармой».

Италия - Серия А. 1-й тур
21 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Ибрагимович – 35'   2:0 Ибрагимович – 51' (пен)
Удаления: нет / Дейкс – 88'
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