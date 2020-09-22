«Аталанта» объявила о переходе форварда ПСВ Ламмерса

Нападающий эйндховенского ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает официальный сайт итальянского клуба.
«Он — нападающий с замечательными физическими данными, умеющий сочетать силу с техническими и тактическими качествами, умелый как в завершении, так и в обыгрыше», — говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что контракт Ламмерса с клубом из Бергамо будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера 23-летнего нидерландца составит € 8 млн.
Ламмерс выступал за основную команду ПСВ с 2016 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 7 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал результативную передачу.
Напомним, ранее в «Аталанту» из «Локомотива» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на четыре сезона.
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