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«Аталанта» объявила о переходе форварда ПСВ Ламмерса

«Аталанта» объявила о переходе форварда ПСВ Ламмерса
Футбол / Италия 0

Нападающий эйндховенского ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

«Он — нападающий с замечательными физическими данными, умеющий сочетать силу с техническими и тактическими качествами, умелый как в завершении, так и в обыгрыше», — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что контракт Ламмерса с клубом из Бергамо будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера 23-летнего нидерландца составит € 8 млн.

Ламмерс выступал за основную команду ПСВ с 2016 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 7 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Напомним, ранее в «Аталанту» из «Локомотива» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на четыре сезона.

Миранчук тренировался по индивидуальной программе на базе «Аталанты»
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