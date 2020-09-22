«Барселона» согласовала условия контракта с защитником «Норвича»

«Барселона» согласовала условия пятилетнего контракта с защитником «Норвич Сити» Максимилианом Ааронсом, утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист готов перейти в стан каталонцев, даже если «Барселона» не включит в арендную сделку опцию обязательного выкупа. «Норвич Сити» оценивает игрока в € 20 млн плюс € 10 млн в виде бонусов, но может согласиться снизить цену.

В 2019 году Ааронс познакомился с нынешним тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. После матча с «Ливерпулем» тренер сказал футболисту, что впечатлён его потенциалом.

20-летний Ааронс — воспитанник «Норвич Сити». В прошлом сезоне принял участие в 36 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.