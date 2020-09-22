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«Краснодар» — ПАОК: составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов

«Краснодар» — ПАОК: составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны составы российского «Краснодара» и греческого ПАОКа на 1-й матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес, Ольссон, де Вильена, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.

Запасные: Городов, Камболов, Смольников, Сперцян, Газинский, Уткин, Сулейманов.

ПАОК: Ж. Живкович, Михайлидис, Варела, Ингасон, Креспо, Шваб, Эль-Каддури, А. Живкович, Пелькас, Дзолис.

Запасные: Пасхалакис, Перейра, Михай, Бисесвар, Эсити, Нинуа, Свидерский.

Матч пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ПАОК. Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном, ассистировать будут судьи на линиях Николя Дано и Фредерик Акетт. Резервный судья — Франк Шнедер.

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