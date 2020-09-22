«Краснодар» — ПАОК: прогноз Дмитрия Симонова на матч квалификации ЛЧ 22 сентября

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — ПАОК.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.75.
«ПАОК — крайне опасный соперник на данном этапе. У него есть хорошие шансы добиться удобного результата в Краснодаре. Безусловно, грекам, которые в девяти официальных матчах кряду не знают поражений, помог добраться до этой стадии Лиги чемпионов жребий — поединки с «Бенфикой» (2:1) и «Бешикташем» (3:1) проходили дома. Но ПАОК знает, чего хочет добиться, умеет играть по счёту, сушить игру и терпеть. Мне кажется, на выезде греки будут действовать от обороны и попытаются забить — цеплять в идеале ничью или хотя бы результативное поражение с разницей в один мяч. У «Краснодара» в порядке группа атаки Кабелла — Классон — Вандерсон (плюс Уткин и наконец-то забивший Шапи), но есть традиционные проблемы с обороной и с характером. Я не совсем согласен с кэфами, которые выставили букмекеры, и рискнул бы взять Х2 за 1.75 как ординар и особенно Ф2 (+1) за 1.40 в экспресс.
Также мне представляется вполне реальным низовой исход встречи. ПАОК — низовая команда, если отбросить одноматчевые поединки прошлых стадий ЛЧ (там ситуация заставляла соперников рисковать, раскрываться, тогда как в первой игре из двух встреч такой нужды нет). «Краснодар» во всех матчах этого сезона с сильными соперниками сыграл низ», — сказал Симонов.
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