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Новиков: про поиск нового защитника лучше спросить у руководства «Динамо»

Новиков: про поиск нового защитника лучше спросить у руководства «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию, что клуб может приобрести защитника до закрытия трансферного окна.

«Лучше обратиться к руководству клуба, чтобы узнать, как продвигаются поиски нового игрока в оборону. Что касается Слепова, Сергей не является игроком центра, у него для этой позиции нет нужных навыков. Почему выпустил Слепова в матче с „Ахматом“? Отталкивались от скорости. Слепов достаточно быстрый. В этом компоненте он не уступил взрывному Бернарду Берише.

Что касается шанса Евгения Маркова… Опять же, как и в вопросе про защитника, лучше обо всём этом узнавать у нашего руководства», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

«Динамо», в 8 турах набрав 14 очков, занимает 5-е место в РПЛ.

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