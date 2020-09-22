Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба. Тесты на коронавирусную инфекцию игроков клуба Иссы Диопа и Джоша Каллена также показали положительный результат.
Сообщается, что все заражённые незамедлительно покинули расположение команды и были отправлены на карантин. Командой в ближайшее время будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн.
В минувшем сезоне «Вест Хэм Юнайтед» (39) занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков. В тройку вошли «Манчестер Сити» (81) и «Манчестер Юнайтед (66)».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 31 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 970 тыс. смертей.
- 22 сентября 2020
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:09
-
22:02
-
21:51
-
21:44
-
21:36
-
21:34
-
21:20
-
21:06
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:06
-
20:03
-
19:51
-
19:51
-
19:34
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:37
-
18:32
-
18:23
-
18:14
-
18:05
-
17:59
-
17:55
-
17:44