Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба. Тесты на коронавирусную инфекцию игроков клуба Иссы Диопа и Джоша Каллена также показали положительный результат.



Сообщается, что все заражённые незамедлительно покинули расположение команды и были отправлены на карантин. Командой в ближайшее время будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн.

В минувшем сезоне «Вест Хэм Юнайтед» (39) занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков. В тройку вошли «Манчестер Сити» (81) и «Манчестер Юнайтед (66)».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 31 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 970 тыс. смертей.