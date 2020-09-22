«Краснодар» — ПАОК: Пелькас вывел гостей вперёд в счёте

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимает греческий ПАОК. Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». К 35-й минуте гости ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ПАОК.

На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПАОКа Димитриос Пелькас, в начале матче не реализовавший пенальти.

Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Напомним, во 2-м квалификационном раунде греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1, а в 3-м — португальскую «Бенфику» (2:1). «Краснодар» вступает в розыгрыш в раунде плей-офф.