«Краснодар» — ПАОК: Классон реализовал пенальти и сравнял счёт

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимает греческий ПАОК. Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». К 40-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ПАОК.

На 38-й минуте главный арбитр встречи француз Клеман Турпен назначил пенальти в ворота ПАОКа, и его успешно реализовал шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Напомним, во 2-м квалификационном раунде греческий ПАОК обыграл турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1, а в 3-м — португальскую «Бенфику» (2:1). «Краснодар» вступает в розыгрыш в раунде плей-офф.