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«Краснодар» — ПАОК: Кабелла вывел «быков» вперёд в счёте

«Краснодар» — ПАОК: Кабелла вывел «быков» вперёд в счёте
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимает греческий ПАОК. Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». К 74-й минуте счёт в пользу хозяев — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ПАОК.

На 70-й минуте встречи французский полузащитник Реми Кабелла вывел хозяев вперёд, забив гол после передачи шведского форварда «Краснодара» Маркуса Берга.

Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Напомним, во 2-м квалификационном раунде греческий ПАОК со счётом 3:1 обыграл турецкий «Бешикташ», а в 3-м — португальскую «Бенфику» (2:1). «Краснодар» вступает в розыгрыш в раунде плей-офф.

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