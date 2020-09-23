Нелсон Семеду попрощался с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду попрощался с каталонским клубом. Ранее стало известно, что португальский футболист согласовал пятилетний контракт с «Вулверхэмптоном».
«Большое спасибо, „Барселона“, за предоставленную возможность воплотить мечту в жизнь — носить эту футболку, играть на „Камп Ноу“, учиться и наслаждаться временем, проведённым в лучшем клубе мира.
Спасибо за то, что помогла мне вырасти в игровом и личном плане. Это были три прекрасных года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим коллегам, персоналу, болельщикам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я перешёл в „Барселону“, и до этого момента. Желаю всем удачи», — написал Семеду на своей странице в «Инстаграме».
Семеду перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 35,7 млн. В сезоне-2019/2020 португалец принял участие в 32 матчах чемпионата Испании (24 — в основном составе), в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
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