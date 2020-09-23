Мусаев: у Вандерсона дискомфорт в мышце, всё покажет МРТ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал замены бразильца Вандерсона и француза Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОК (2:1).
«Кабелла был заменён, потому что устал. Это же касается Берга. Мы начали испытывать проблемы, поэтому вышел свежий Даниил Уткин. У Вандерсона есть дискомфорт в мышце бедра. Ему сделают МРТ, и мы сможем понять, в чём там проблема», — приводит слова Мусаева Р-Спорт.
Как и ПАОК, «Краснодар» ни разу в своей истории не выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 «быки» сенсационно обыграли в третьем квалификационном раунде португальскому «Порту», но уступили в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу». Ответный матч с ПАОК состоится в Греции 30 сентября.
- 23 сентября 2020
-
04:44
-
02:59
-
02:09
-
01:45
-
01:42
-
01:22
-
00:53
-
00:41
-
00:28
-
00:24
-
00:23
-
00:12
-
00:07
- 22 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:12
-
22:49
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:09
-
22:02
-
21:51
-
21:44
-
21:36
-
21:34
-
21:20
-
21:06
-
20:58