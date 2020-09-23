Мусаев: у Вандерсона дискомфорт в мышце, всё покажет МРТ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал замены бразильца Вандерсона и француза Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОК (2:1).

«Кабелла был заменён, потому что устал. Это же касается Берга. Мы начали испытывать проблемы, поэтому вышел свежий Даниил Уткин. У Вандерсона есть дискомфорт в мышце бедра. Ему сделают МРТ, и мы сможем понять, в чём там проблема», — приводит слова Мусаева Р-Спорт.

Как и ПАОК, «Краснодар» ни разу в своей истории не выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 «быки» сенсационно обыграли в третьем квалификационном раунде португальскому «Порту», но уступили в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу». Ответный матч с ПАОК состоится в Греции 30 сентября.