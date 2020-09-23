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Сёмин – Гарину: в «Локо» было много хороших игроков, но бомбардир только ты!

Сёмин – Гарину: в «Локо» было много хороших игроков, но бомбардир только ты!
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил в своём «инстаграме» экс-форварда «железнодорожников» Олега Гарина.

«Олег! В «Локо» было много хороших игроков, но бомбардир только ты! Тебя помнят и любят болельщики! Поздравляю тебя с Днём рождения», – написал Сёмин.

Под руководством Сёмина нападающий выступал за московский «Локомотив» с 1993 по 1997 год. Гарин провёл за «железнодорожников» 118 матчей и забил 40 мячей. В 1994 году игрок стал лучшим бомбардиром московского «Локомотива» с 20 голами. Наряду с Вагнером Лав, Александром Кержаковым и Дмитрием Кириченко является совладельцем рекорда чемпионата России по количеству хет-триков. В 2001 году нападающий завершил профессиональную карьеру.

Фото можно просмотреть в "инстаграме" Юрия Сёмина.

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