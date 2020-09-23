Нелсон Семеду перешёл из «Барселоны» в «Вулверхэмптон»

Правый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду перешёл в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила € 30 млн + € 10 млн в качестве бонусов. Пресс-служба сине-гранатовых объявила о трансфере и поблагодарила игрока за выступление на протяжении трёх сезонов.



Нелсон Семеду является воспитанником португальского футбола. В 2017 году он перебрался в «Барселону» из «Бенфики» за € 35,7 млн. Правый защитник провёл за сине-гранатовых 124 матч, забил два гола и отдал 11 результативных передач.



Португальский игрок дебютировал за национальную команду в 2015 году. Защитник провёл за сборную 13 матчей и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Семеду в € 40 млн.

Нелсон Семеду попрощался с «Барселоной»