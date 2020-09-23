Игроки «Зенита» и Сергей Семак посетят открытый урок по балетному мастерству

27 сентября звезда мирового балета Иван Васильев накануне нового, 188-го сезона проведёт открытый урок для своих коллег — артистов балетной труппы Михайловского театра. На «балетную тренировку» приглашены главный тренер «Зенита» Сергей Семак, представители команды, а также воспитанники футбольной академии клуба из Санкт-Петербурга.
«Мы благодарны Ивану Васильеву, труппе и администрации Михайловского театра за приглашение на открытый урок. У футбола и балета на самом деле больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это и высокая конкуренция в профессии, и тяжёлый, зачастую титанический труд с серьёзными физическими нагрузками. Даже композитор и большой фанат Дмитрий Шостакович называл футбол балетом для масс. Здорово, что наши сферы становятся ближе — нам есть чему поучиться у коллег, ведь не секрет, что российская школа балета является лучшей в мире», — сказал Сергей Семак.
- 23 сентября 2020
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