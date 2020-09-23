Вернер: поражение «Челси» 0:3 в первом матче ЛЧ с «Баварией» не располагало к переходу

Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что вылет синих от «Баварии» в Лиге чемпионов с общим счётом 1:7 поставил под сомнение целесообразность его трансфера в английский клуб.

«Я бы соврал, если бы сказал, что это не так. Домашнее поражение «Челси» со счётом 3:0 в первом матче с «Баварией» не располагало к переезду в Лондон. Я должен говорить об этом открыто, потому что в Лейпциге мы всегда играли очень хорошие матчи с „Баварией“. На самом деле у „Челси“ не было шансов при счёте 3:0», — цитирует Вернера cfbayern.com.

Вернер выступал в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.