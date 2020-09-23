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«Реал» может заплатить за Мбаппе около € 100 млн, если он не продлит контракт с «ПСЖ»

«Реал» может заплатить за Мбаппе около € 100 млн, если он не продлит контракт с «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» может заплатить около € 100 млн за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, если он не продлит контракт с французским клубом, утверждает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» рассматривает вариант с приобретением футболиста летом 2021 года. Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2022 года. Продлевать соглашение форвард отказывается.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (17 — в основном составе), в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач.

«Ливерпуль» постоянно находится на связи с Мбаппе, рассчитывая на трансфер в 2021 году
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