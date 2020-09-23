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«Алания» обыграла «Спартак-2» в матче ФНЛ

«Алания» обыграла «Спартак-2» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» обыграла московский «Спартак-2» со счётом 2:1. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживала матч воронежская бригада арбитров под руководством Олега Соколова, ассистировали судьи на линиях Сергей Каруненко и Александр Чекалин.

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Бутта Магомедов. На 58-й минуте преимущество владикавказского клуба увеличил Батраз Гурциев. На 71-й минуте разрыв в счёте сократил Виталий Дьяков, который реализовал 11-метровый.

«Алания», набрав 20 очков, поднялась на 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» (22) — на 3-м месте.

Завершились также ещё два матча 11-го тура ФНЛ.

«Факел» — «Томь» — 0:0

«Велес» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
23 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 1
Спартак-2
Москва
1:0 Магомедов – 37'   2:0 Гурциев – 58'   2:1 Дьяков – 71' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
23 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Максименко – 71'
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
23 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Томь
Томск
Удаления: Брызгалов – 72' / нет
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