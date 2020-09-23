Хаверц оформил хет-трик впервые в карьере на взрослом уровне

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил три мяча в матче Кубка английской лиги с «Барнсли».



Дебютный гол за синих немец забил на 28-й минуте встречи. Для дебютного гола немцу потребовалось три матча в составе «Челси». Затем Кай забил на 55-й и 65-й минутах. Как сообщает Opta Sport, это первый хет-трик Хаверца во взрослом футболе. В целом он провёл 153 матча за «Байер» и «Челси».



Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составила € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.

Хаверц с 2016 года выступал в составе основной команды леверкузенского «Байера». В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.