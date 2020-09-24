Защитник «Ростова» Смирнов близок к переходу в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» в ближайшее время планирует закрыть сделку по аренде защитника «Ростова» Александра Смирнова, который перешёл в клуб из «Химок».



4 августа 24-летний защитник подписал контракт с «Ростовом», он пополнил состав на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Смирнов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2019/2020 Александр провёл за «Химки» 21 матч, забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Защитник стал финалистом Кубка России.



В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Смирнов сыграл один матч с Уралом (1:0), выйдя на 19 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 350 тыс.

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