Алибеков – о причинах перехода в «Уфу»: я родом из Дагестана, хочу быть ближе к родным

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал о причинах перехода в новый клуб.
«Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти как профессионалу.
Еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном они рассчитывают на меня как на опорника», – цитирует Алибекова пресс-служба «Динамо».
24 сентября «Уфа» объявила о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2020/2021.
- 24 сентября 2020
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