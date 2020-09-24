Алибеков – о причинах перехода в «Уфу»: я родом из Дагестана, хочу быть ближе к родным

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал о причинах перехода в новый клуб.



«Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти как профессионалу.



Еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном они рассчитывают на меня как на опорника», – цитирует Алибекова пресс-служба «Динамо».

24 сентября «Уфа» объявила о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2020/2021.