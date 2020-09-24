«ПСЖ» интересуется Антонио Рюдигером
Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах 27-летнего немецкого футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что французский клуб рассчитывает арендовать Рюдигера у «Челси». Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Барселона» и «Рома».
Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера футболиста составила € 35 млн. В прошлом сезоне немецкий защитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (19 — в основном составе), в которых забил 2 гола, а также забил 1 мяч в свои ворота. Контракт немецкого футболиста с клубом действует до лета 2022 года.
Антонио Рюдигер – приоритетная трансферная цель «Барселоны»
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