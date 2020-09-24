Антонио Рюдигер – приоритетная трансферная цель «Барселоны»

«Барселона» проявляет интерес к немецкому защитнику лондонского «Челси» Антонио Рюдигеру, утверждает Kicker.

По данным источника, футболист является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Также игроком интересуется его бывший клуб «Рома». Рюдигер недоволен тем, что он потерял место в основном составе «аристократов», поэтому готов рассмотреть варианты с переходом в другой клуб.

Рюдигер перешёл в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 35 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.