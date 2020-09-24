«Бавария» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Суперкубка УЕФА
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Севильи» на матч Суперкубка УЕФА.
«Бавария»: Нойер, Лукас, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Нюбель, Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.
«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Окампос, де Йонг.
Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Мунир, Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) сегодня, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».
- 24 сентября 2020
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