«Бавария» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч Суперкубка УЕФА

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Севильи» на матч Суперкубка УЕФА.

«Бавария»: Нойер, Лукас, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Гнабри, Сане, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Нюбель, Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Окампос, де Йонг.

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Мунир, Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) сегодня, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».