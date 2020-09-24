«Рига» без Кононова вылетела из Лиги Европы, пропустив от «Селтика» на 90-й минуте

В матче 3-го квалификационного раунда «Рига» уступила «Селтику». Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия) и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол на 90-й минуте встречи забил Мохамед Эльюнусси.

Главный тренер «Риги» Олег Кононов отсутствовал на скамейке, поскольку продолжает находиться в Москве по семейным обстоятельствам. Командой в матче руководил Михаилс Коневс.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Селтик» сыграет с победителем пары «Сараево» — «Будучность».

Результаты других матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы:

«Мальмё» (Швеция) — «Локомотива» Загреб (Хорватия) — 5:0

«Мура» (Словения) — ПСВ (Нидерланды) — 1:5

«Русенборг» (Норвегия) — «Аланияспор» (Турция) — 1:0

«МОЛ Фехервар» (Венгрия) — Реймс (Франция) — 0:0 (4:1 в серии пенальти)