«Рига» без Кононова вылетела из Лиги Европы, пропустив от «Селтика» на 90-й минуте

В матче 3-го квалификационного раунда «Рига» уступила «Селтику». Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия) и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол на 90-й минуте встречи забил Мохамед Эльюнусси.
Главный тренер «Риги» Олег Кононов отсутствовал на скамейке, поскольку продолжает находиться в Москве по семейным обстоятельствам. Командой в матче руководил Михаилс Коневс.
В плей-офф квалификации Лиги Европы «Селтик» сыграет с победителем пары «Сараево» — «Будучность».
Результаты других матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы:
«Мальмё» (Швеция) — «Локомотива» Загреб (Хорватия) — 5:0
«Мура» (Словения) — ПСВ (Нидерланды) — 1:5
«Русенборг» (Норвегия) — «Аланияспор» (Турция) — 1:0
«МОЛ Фехервар» (Венгрия) — Реймс (Франция) — 0:0 (4:1 в серии пенальти)
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