Мостовой — о «Ростове»: денежный разврат играет злую шутку, «Маккаби» выбил миллионеров

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Ростова» из квалификации Лиги Европы.
«Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что «Маккаби» по делу выиграл. В каких-то моментах «Ростов» выглядел беспомощно. Футболисты из Израиля ни в чём не уступали, а в какие-то моменты даже превосходили. Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по 500 долларов может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров.
В футболе редко кто-то сам уходит в отставку. Если Новиков после поражения не ушёл, то здесь-то мы хотя бы команду примерно знали. Футболисты «Маккаби» понимали, против кого они играли. Приехали на стадион в Ростове, каких в Израиле нигде нет. Наверное, вся команда получает меньше, чем два-три футболиста «Ростова». Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых всё меньше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 сентября 2020
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