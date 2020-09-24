Карпин: если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы (1:2).



«Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый — была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Гол Шомуродова? Единственное хорошее, что он забил.



Что касается замен, то все вышли по позициям, никаких новшеств тактических не было. Основная причина поражения — нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ, — сегодня этого не было. Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.



Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее», — сказал Карпин на пресс-конференции.