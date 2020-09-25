Нападающий «Реала» Майораль попал в сферу интересов «Ромы»

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль может провести сезон-2020/2021 в аренде в «Роме». «Волки» рассматривают испанца в качестве замены Эдину Джеко, который может покинуть команду в текущее трансферное окно. Итальянский клуб заинтересован в аренде до конца сезона и готов предложить «сливочным» € 3 млн, сообщает Corriere dello Sport.



23-летний игрок имеет действующий контракт с мадридским «Реалом» до 2021 года. Майораль является воспитанником «сливочных», поэтому он находится в системе клуба с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий провёл в аренде в «Леванте». Форвард провёл 36 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Майораля в € 10 млн.

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