Нападающий «Реала» Майораль попал в сферу интересов «Ромы»
Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль может провести сезон-2020/2021 в аренде в «Роме». «Волки» рассматривают испанца в качестве замены Эдину Джеко, который может покинуть команду в текущее трансферное окно. Итальянский клуб заинтересован в аренде до конца сезона и готов предложить «сливочным» € 3 млн, сообщает Corriere dello Sport.
23-летний игрок имеет действующий контракт с мадридским «Реалом» до 2021 года. Майораль является воспитанником «сливочных», поэтому он находится в системе клуба с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий провёл в аренде в «Леванте». Форвард провёл 36 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Майораля в € 10 млн.
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- 25 сентября 2020
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