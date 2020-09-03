«Ювентус» охладил интерес к Эдину Джеко, игрок может перейти в «Интер»
«Ювентус» полностью сфокусировался на подписании нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Таким образом, «бьянконери» потеряли интерес к форварду «Ромы» Эдину Джеко, которого рассматривали как один из вариантов усиления атаки. Сам игрок также не уверен, что переход в стан «старой синьоры» стал бы правильным шагом.
В настоящее время у Джеко два варианта продолжения карьеры. 34-летний босниец может остаться в «Роме» или перейти в «Интер». Римский клуб оценивает его в € 12 млн.
Ранее сообщалось, что Джеко стал приоритетной целью «Ювентуса» для усиления атаки, однако в последние дни появилась информация, что туринцы работают над переходом Суареса.
«Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за Луиса Суареса, переговоры в продвинутой стадии
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