«Ювентус» охладил интерес к Эдину Джеко, игрок может перейти в «Интер»

«Ювентус» полностью сфокусировался на подписании нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Таким образом, «бьянконери» потеряли интерес к форварду «Ромы» Эдину Джеко, которого рассматривали как один из вариантов усиления атаки. Сам игрок также не уверен, что переход в стан «старой синьоры» стал бы правильным шагом.



В настоящее время у Джеко два варианта продолжения карьеры. 34-летний босниец может остаться в «Роме» или перейти в «Интер». Римский клуб оценивает его в € 12 млн.



Ранее сообщалось, что Джеко стал приоритетной целью «Ювентуса» для усиления атаки, однако в последние дни появилась информация, что туринцы работают над переходом Суареса.

«Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за Луиса Суареса, переговоры в продвинутой стадии