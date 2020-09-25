Министр спорта МО подтвердил, что Глушаков ведёт переговоры с «Химками»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова в «Химки».
«Глушаков? Это дело нового генерального директора, но его кандидатура рассматривается, переговоры в продвинутой стадии», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
«Химки», набрав 3 очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Денис Глушаков согласовал контракт с «Химками»
- 25 сентября 2020
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