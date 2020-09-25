Министр спорта МО рассказал о цели Черевченко в «Химках»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал кадровые изменения в «Химках». В клубе сменился генеральный директор, а команду возглавил Игорь Черевченко.



«Назначили нового гендиректора — Сергея Анохина. Мы всегда выбираем лучших, рады, что он согласился. Зайцев остаётся в клубе на должности директора «Арены Химки». Он совмещал две должности. Мы изначально договаривались, что это будет временная история, пока мы не найдём того, кто нас устроит.



Черевченко умеет работать, гендиректор его поддерживает. Задача занять 10-12-е место с них не снимается», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Химки», набрав 3 очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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