«ПСЖ» объявил о возвращении в клуб голкипера Летелье

«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с вратарём Александром Летелье, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний голкипер является воспитанником парижской команды, он выступал за «ПСЖ» с 2000 по 2010 год. Новое соглашение Летелье с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне Александр выступал за «Орлеан».

«Для меня большая гордость вернуться в „Пари Сен-Жермен“. Я рад снова прийти в свой клуб и с большим энтузиазмом жду ежедневные тренировки с такими замечательными вратарями, как Кейлор Навас и Серхио Рико. С нетерпением жду новых больших задач, которые ждут нас в этом сезоне», — цитирует Летелье пресс-служба клуба.

Голкипер также успел поиграть за норвежский «Сарпсборг», «Труа», «Янг Бойз», «Анже».