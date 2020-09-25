«ПСЖ» объявил о возвращении в клуб голкипера Летелье
«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с вратарём Александром Летелье, сообщает официальный сайт клуба.
29-летний голкипер является воспитанником парижской команды, он выступал за «ПСЖ» с 2000 по 2010 год. Новое соглашение Летелье с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне Александр выступал за «Орлеан».
«Для меня большая гордость вернуться в „Пари Сен-Жермен“. Я рад снова прийти в свой клуб и с большим энтузиазмом жду ежедневные тренировки с такими замечательными вратарями, как Кейлор Навас и Серхио Рико. С нетерпением жду новых больших задач, которые ждут нас в этом сезоне», — цитирует Летелье пресс-служба клуба.
Голкипер также успел поиграть за норвежский «Сарпсборг», «Труа», «Янг Бойз», «Анже».
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