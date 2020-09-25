«Наполи» требует у «Спартака» не менее € 10 млн за Хюсая

«Наполи» готов продать защитника Эльсеида Хюсая в московский «Спартак», сообщает TuttoNapoli.

«Спартак» предложил за футболиста € 7 млн. Неаполитанский клуб требует за Хюсая не менее € 10 млн.

AreaNapoli сообщал, что красно-белые сделали «Наполи» предложение по Эльсеиду Хюсаю в размере € 5 млн. Московский клуб выразил готовность платить игроку € 2 млн в год.



Хюсай в свою очередь не оставляет надежд остаться в стане неаполитанцев. Контракт албанца истекает следующим летом. Его агент ведёт переговоры с итальянским клубом. В настоящее время оклад Эльсеида составляет € 1,6 млн, а по новому договору он хочет получать € 3 млн.



Защитник выступает за «Наполи» с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В прошлом сезоне 26-летний игрок принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.