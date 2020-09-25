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«Спартак» предложил € 5 млн за защитника «Наполи» Хюсая

«Спартак» предложил € 5 млн за защитника «Наполи» Хюсая
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» продолжает пытаться заполучить правого флангового защитника, имеющего опыт выступления в Европе.

Как сообщает AreaNapoli, красно-белые сделали «Наполи» предложение по Эльсеиду Хюсаю в размере € 5 млн. Самому игроку клуб выразил готовность платить € 2 млн в год.

Хюсай в свою очередь не оставляет надежд остаться в стане неаполитанцев. Контракт албанца истекает следующим летом, и его агент ведёт переговоры с итальянским клубом. В настоящее время оклад Эльсеида составляет € 1,6 млн, а по новому договору он хочет получать € 3 млн.

Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.

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